В основе преступлений геноцида, совершенных армянами, лежит ненависть к азербайджанцам - Омбудсмен (Дополнено)

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ГУБА/Trend/ - В основе преступлений геноцида, совершенных армянами, лежит ненависть к азербайджанцам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на конференции "Правовые аспекты преступлений этнической чистки и геноцида в контексте исторических фактов", посвященной 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев в Губе.

"В период с 30 марта по 3 апреля 1918 года азербайджанцы, проживающие в городе Баку и различных районах Бакинской губернии, в Шамахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других наших территориях, подверглись геноциду со стороны армянских большевистско-дашнакских вооруженных отрядов. Согласно официальным источникам, в результате этих актов геноцида было убито с особой жестокостью около 12 тысяч азербайджанцев, десятки тысяч человек пропали без вести", - сказала она.

Алиева отметила, что первый этап геноцида, совершенного армянами против нашего народа был осуществлен еще в 1905-1906 годах на всех азербайджанских землях, включая Иреван.

"В 1918-1920 годах территория Западного Азербайджана, ныне называемая Арменией - город Ираван, Зангезур, Даралаяз, Гейча, Ведибасар, Гернибасар, Зангибасар, Агбаба - Шораель, Лору-Пембек, Деречичек, Дилижан, Гарагоюнлу и другие исторические районы - подверглись очередному страшному геноциду.

Проведение политики этнической чистки против нашего народа путем насилия, геноцида, массовых убийств и других преступлений против человечности, привело к грубым нарушениям всех фундаментальных прав западных азербайджанцев.

В основе преступлений геноцида, совершенных армянами, лежала многовековая ненависть к азербайджанцам, политика, прививающая дискриминацию, и совершенно необоснованные территориальные претензии.

Оглядываясь назад, мы видим, что осуществление этого процесса было особенно жестоким в 1905-1906, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах.

Согласно международному праву, геноцид считается самым тяжким преступлением, поскольку он направлен против мира и человечности. В этом смысле преднамеренное и целенаправленное уничтожение армянами тысяч невинных людей в результате проводимой ими политики этнической чистки, расовой, религиозной ненависти в отношении к азербайджанцам подтверждает, что это преступление против человечества является именно актом геноцида", - добавила она.

Алиева сказала, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года указывает на то, что геноцид является одним из самых тяжких преступлений против человечности, наряду с нарушением права человека на жизнь.

"Согласно Конвенции “О предупреждении и наказании преступлений геноцида”, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года, актом геноцида признается преступление, совершенное в преднамеренном порядке с намерением полного или частичного массового уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Поэтому факты массового убийства десятков тысяч мирных жителей в 1918 году по признаку этнической и религиозной принадлежности, заранее спланированного и поэтапно осуществленного преступного деяния, в том числе совершенного на различных территориях Азербайджана, следует охарактеризовать именно как преступление геноцида.

Хочу отметить, что после того, как общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев по настойчивому требованию народа вновь вернулся к политической власти, наряду с другими судьбоносными вопросами Азербайджана, 31 марта - геноцид азербайджанцев - впервые был вынесен на политическую повестку дня.

Согласно указу от 26 марта 1998 года, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым, 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев, этим событиям была дана политическая оценка и впервые официально объявлено о геноциде азербайджанцев со стороны армян.

Для исполнения соответствующего распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2018 году была подготовлена и обеспечена реализация соответствующего плана мероприятий в связи со 100-летием геноцида, а Милли Меджлисом проведено специальное заседание", - подчеркнула Алиева.

Она добавила, что в результате следственных действий и научных исследований, проведенных в последние годы, выявлено большое количество достоверных фактов и документов, подтверждающих преступления геноцида, совершенные армянами против азербайджанцев.

В этом контексте массовое захоронение, найденное в городе Губа, является одним из кровавых эпизодов преступления геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев. Созданный здесь Губинский мемориальный комплекс геноцида также содержит наглядные доказательства этого факта.

Проводимая на протяжении многих лет политика этнических чисток, геноцида, террора и оккупации на почве ненависти к Азербайджану продолжалась и в последующие годы. Следствием этого является то, что и в наше время многие наши соотечественники стали жертвами военных преступлений Армении, были жестоко убиты, получили различные увечья, попали в плен, были взяты в заложники или пропали без вести.

Обнаружение массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях еще раз подтверждает, что азербайджанцы, захваченные в плен и взятые в заложники во время Первой Карабахской войны, были убиты с применением жестоких пыток и захоронены бесчеловечно - вопреки нормам международного гуманитарного права", - добавила она.