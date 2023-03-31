Община Западного Азербайджана призывает Армению признать свою ответственность за геноцид и военные преступления (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана призывает Армению признать свою ответственность за геноцид и военные преступления.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении говорится, что западные азербайджанцы с глубокой скорбью отмечают 31 марта - День геноцида азербайджанцев. После массового переселения армян на Кавказ был осуществлен геноцид азербайджанского народа армянскими экстремистскими вооруженными группами и правительством Армении. Геноцид проводился систематически на почве расистской идеологии, разжигающей этническую ненависть. Одним из ужасающих актов этого геноцида является массовая резня, совершенная 31 марта 1918 года в Баку вооруженными формированиями экстремистской националистической партии "Дашнакцутюн". В 1918-20 годах армяне совершили этнические чистки и массовые убийства азербайджанцев также в Зангезуре, Гёйче, Даралаязе, Сюрмали, Шаруре и других регионах.

В результате многочисленных актов геноцида, в ходе которых армянами были убиты сотни тысяч наших соотечественников, азербайджанцы, которые когда-то составляли более 80 процентов населения на территории сегодняшней Армении, уже в 1921 году стали там этническим меньшинством. В результате этнических чисток, проведенных в 1948-52, 1987-91 годах, азербайджанцы в итоге были полностью изгнаны с территории современной Армении. В настоящее время там не осталось ни одного азербайджанца. Уничтожено все историко-культурное наследие азербайджанцев, мечети и кладбища. Из 269 мечетей, зарегистрированных в 1897 году, уцелела только одна.

Армения продолжает свою расистскую политику, хотя и присоединилась к Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека и многочисленным международным конвенциям в области прав человека. Эта страна препятствует безопасному и достойному возвращению азербайджанцев в свои дома, и продолжает прославлять Гарегина Нжде, Андраника Озаняна, Драстамата Канаяна, Монте Мелконяна, совершивших против азербайджанцев преступления против человечности, террористические акты, поощряет на государственном уровне нацистскую идеологию, такую как нждеизм.

Община призывает армянское государство признать свою ответственность за геноцид, этнические чистки, преступления против человечности и военные преступления и предпринять необходимые шаги во имя мира. Армения должна создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных из этой страны азербайджанцев и восстановить разрушенное азербайджанское культурное наследие. Кроме того, Армения должна прекратить политику и практику, разжигающую ненависть и дискриминацию по отношению к азербайджанцам, предать суду лиц, совершивших преступления против человечности, немедленно положить конец их героизации, демонтировать памятники лицам, участвовавшим в террористических преступлениях против азербайджанцев, говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)