Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих стран – МИД ответил Ирану (ДОПОЛНЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:44)

БАКУ /Trend/ - Советуем пресс-секретарю Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Насиру Кенани, который озвучил высказывания, сославшись на брифинг для прессы министра иностранных дел Азербайджана в рамках его визита в Израиль, внимательно прислушаться к словам, сказанным министром Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Хаджизаде в ответ на высказывания пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана Насира Кенани 31 марта сего года.

"Как известно, министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время совместного с министром иностранных дел Израиля брифинга для прессы не озвучивал никакой антииранской позиции. В этой связи, данное заявление министерства иностранных дел Ирана мы расцениваем как очередной шаг против Азербайджана.

Заявляем, что Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств.

Напротив, в последнее время с территории Ирана звучат угрозы в адрес Азербайджана и допускаются провокации. В качестве примеров можно привести проведение Ираном военных учений вдоль границ Азербайджана, осуществление военных полетов над государственной границей, анти-азербайджанские заявления иранских должностных лиц, съемку и показ иранскими структурами безопасности, таким, как Корпус стражей исламской революции (КСИР), видеороликов с угрозами в адрес Азербайджана возле моста Худаферин, причем с привлечением детей, террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. И первичные результаты расследования теракта против члена Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, также указывают на иранский след.

Сегодня именно ирано-армянское братство является главной угрозой для региона. За последние 30 лет Иран фактически, своим молчаливым согласием, закрыл глаза на оккупацию Арменией азербайджанских территорий. Хорошо известно, что Иран не возмущался оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, не препятствовал продаже на иранских рынках строительных камней разрушенных домов из разграбленных районов, не протестовал разрушению и осквернению 65 из 67 существующих мечетей.

В связи с упомянутым, мы решительно осуждаем заявление пресс-секретаря Насира Кенани. Это заявление является очередным шагом по низведению азербайджано-иранских отношений в кризисное состояние.

Угрозы со стороны Ирана никогда не могут испугать Азербайджан. В 2020 году несмотря на масштабную военную поддержку Армении с территории Ирана, Азербайджанская армия разгромила оккупационную армянскую армию. И после этого любая агрессия и провокации против Азербайджана будут решительно пресечены", - отметил А.Гаджизаде.