Предварительное расследование теракта против Фазиля Мустафы показывает, что следы атаки ведут в Иран - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Предварительное расследование теракта против Фазиля Мустафы показывает, что следы нападения ведут в Иран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, комментируя заявления, озвученные 31 марта пресс-секретарем МИД Ирана Насиром Кенани.

"В качестве примеров можно привести проведение Ираном военных учений вдоль границ Азербайджана, осуществление военных полетов на границе, антиазербайджанские заявления должностных лиц Ирана, привлечение иранскими структурами, такими как Корпус стражей исламской революции (КСИР) даже детей к съемкам видеоролика с угрозами против Азербайджана возле Худаферинского моста, террористическое нападение на посольство Азербайджана в Иране", - сказал он.

Напомним, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автоматического оружия возле его дома.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)