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Любая гуманитарная деятельность на суверенных территориях Азербайджана должна быть согласована с правительством Азербайджана - МИД (ДОПОЛНЕНО)

Политика Материалы 31 марта 2023 18:19 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:56)

БАКУ /Trend/ - Встреча с "представителем" сепаратистского режима, созданного на бывших оккупированных территориях Азербайджана, рассчитана на пропаганду незаконного режима и расценивается как действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания председателя регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Франции Лорана Вокье о намерении вместе с организациями, представляющими армянскую общину Франции, организовать проезд гуманитарной колонны через Лачинский коридор.

Отметим, что Лоран Вокье сказал об этом в Ереване на встрече с Сергеем Казаряном, представляющимся "министром иностранных дел" незаконного режима.

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