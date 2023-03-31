Любая гуманитарная деятельность на суверенных территориях Азербайджана должна быть согласована с правительством страны - МИД (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Встреча с "представителем" сепаратистского режима, созданного на бывших оккупированных территориях Азербайджана, рассчитана на пропаганду незаконного режима и расценивается как действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания председателя регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Франции Лорана Вокье о намерении вместе с организациями, представляющими армянскую общину Франции, организовать проезд гуманитарной колонны через Лачинский коридор.

Отметим, что Лоран Вокье сказал об этом в Ереване на встрече с Сергеем Казаряном, представляющимся "министром иностранных дел" незаконного режима.

"Французские официальные органы должны положить конец подобной подстрекательской и подрывной деятельности. В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, а также международно признанными правилами и нормами, любая гуманитарная деятельность на суверенных территориях Азербайджана должна быть согласована и скоординирована с правительством Азербайджана", - сказал он.