Установлены личности задержанных в связи нападением на Фазиля Мустафу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Установлены личности задержанных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в связи нападением на Фазиля Мустафу.

Как сообщает в понедельник Trend, по предварительной информации, организатором нападения является Сарыджанов Азер Кямран оглу, родившийся в 1976 году в Сальянском районе. Задержанный является приверженцем шиитского толка ислама, в период с 2010 по 2019 год посетил Иран 11 раз. В 1993-2002 годах жил и учился в городе Кум, во время учебы был привлечен к сотрудничеству со спецслужбами Исламской Республики Иран. После возвращения в Азербайджан при финансовой поддержке иранских спецслужб наладил в стране бизнес-деятельность под видом благотворительности. В течение последующего времени неоднократно посещал Иран. На основании полученного от иранских спецслужб поручений Сарыджанов обеспечил финансовую и организационную работу по совершению данного преступления.

Стрелявший в депутата Ширинов Сабухи Валиаддин оглу, родился в 1986 году в Агдамском районе. Он также является приверженцем шиитского толка ислама. В период с 2017 по 2022 годы посетил Иран 15 раз, во время пребывания в этой стране, был завербован спецслужбами Ирана и прошел там специальную боевую подготовку. На основании полученных от Азера Сарыджанова инструкций, совершил данное преступление.

Другими членами преступной группы являются Аскеров Эльшад Тофик и Алияров Эмин Рафик оглы.

Аскеров Эльшад Тофиг оглу, который родился в 1983 году в городе Баку, является приверженцем шиитского толка ислама. В период с 2013 по 2018 годы 9 раз посещал Иран. Алияров Эмин Рафиг оглу, который родился в 1970 году в городе Баку, также является приверженцем шиитского толка ислама, в период с 2004 по 2015 годы три раза посещал Иран.

Аскеров и Алияров оказывали помощь Азеру Сарыджанову в организации вооруженного нападения на Фазиля Мустафу.