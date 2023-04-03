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Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Европейской службы внешних связей (ФОТО) (Дополнено)

Политика Материалы 3 апреля 2023 14:49 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Европейской службы внешних связей (ФОТО) (Дополнено)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:01)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирком Шубелем.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве, на встрече обсуждались повестка сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов, отметив наличие эффективной повестки сотрудничества по различным направлениям между Азербайджаном и ЕС, в том числе в политической, экономической, торговой, инвестиционной, транспортной, энергетической и других сферах, выразил уверенность в том, что обсуждаемый в настоящее время проект нового всеобъемлющего соглашения будет способствовать дальнейшему развитию отношений.

Говоря о подписанном 18 июля 2022 года Меморандуме о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, министр подчеркнул важность данного меморандума с точки зрения совместной деятельности в области энергетической безопасности. Кроме того, была подчеркнута важность соглашения по Черноморскому электрокабелю с точки зрения развития альтернативных энергоресурсов и их экспорта в Европу.

Подробно проинформировав о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, деятельности Азербайджана по восстановлению и строительству, работах, проводимых по открытию коммуникаций в регионе, а также по нормализации отношений с Арменией, усилиях, направленных на продвижение мирной повестки дня, глава МИД отметил, что уклонение Армении от своих обязательств, постоянное совершение ею военно-политических провокаций, сохраняющаяся минная угроза наносят ущерб процессу миростроительства.

Было отмечено, что вызывает обеспокоенность тот факт, что интенсификация в последнее время провокаций, совершаемых Арменией, совпала с периодом пребывания миссии ЕС в этой стране, подчеркнута недопустимость злоупотребления указанной миссией в качестве предлога для нанесения ущерба процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Специальный представитель Дирк Шубель, сказав, что вызовы, возникшие в последнее время в транспортно-коммуникационной сфере, повысили важность коридора Восток-Запад, отметил, что деятельность Азербайджана по открытию коммуникаций в регионе заслуживает одобрения. Была подчеркнута важность расширения сотрудничества в борьбе с минной опасностью в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Европейской службы внешних связей (ФОТО) (Дополнено)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Европейской службы внешних связей (ФОТО) (Дополнено)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Европейской службы внешних связей (ФОТО) (Дополнено)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Европейской службы внешних связей (ФОТО) (Дополнено)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Европейской службы внешних связей (ФОТО) (Дополнено)
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Европейской службы внешних связей (ФОТО) (Дополнено)
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