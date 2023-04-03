Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Европейской службы внешних связей (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирком Шубелем.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве, на встрече обсуждались повестка сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов, отметив наличие эффективной повестки сотрудничества по различным направлениям между Азербайджаном и ЕС, в том числе в политической, экономической, торговой, инвестиционной, транспортной, энергетической и других сферах, выразил уверенность в том, что обсуждаемый в настоящее время проект нового всеобъемлющего соглашения будет способствовать дальнейшему развитию отношений.

Говоря о подписанном 18 июля 2022 года Меморандуме о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, министр подчеркнул важность данного меморандума с точки зрения совместной деятельности в области энергетической безопасности. Кроме того, была подчеркнута важность соглашения по Черноморскому электрокабелю с точки зрения развития альтернативных энергоресурсов и их экспорта в Европу.

Подробно проинформировав о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, деятельности Азербайджана по восстановлению и строительству, работах, проводимых по открытию коммуникаций в регионе, а также по нормализации отношений с Арменией, усилиях, направленных на продвижение мирной повестки дня, глава МИД отметил, что уклонение Армении от своих обязательств, постоянное совершение ею военно-политических провокаций, сохраняющаяся минная угроза наносят ущерб процессу миростроительства.

Было отмечено, что вызывает обеспокоенность тот факт, что интенсификация в последнее время провокаций, совершаемых Арменией, совпала с периодом пребывания миссии ЕС в этой стране, подчеркнута недопустимость злоупотребления указанной миссией в качестве предлога для нанесения ущерба процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Специальный представитель Дирк Шубель, сказав, что вызовы, возникшие в последнее время в транспортно-коммуникационной сфере, повысили важность коридора Восток-Запад, отметил, что деятельность Азербайджана по открытию коммуникаций в регионе заслуживает одобрения. Была подчеркнута важность расширения сотрудничества в борьбе с минной опасностью в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.