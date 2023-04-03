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Парламент Азербайджана утвердит ряд международных документов (Дополнено)

Политика Материалы 3 апреля 2023 17:52 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:42)

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана утвердит еще ряд международных документов.

Как сообщает в понедельник Trend, в повестку заседания, которое состоится 4 апреля, включен законопроект об утверждении протокола о внесении изменений в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, законопроект об утверждении протокола о внесении изменений в Соглашение о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, законопроект об утверждении Соглашения между правительствами стран-членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, законопроект об утверждении Соглашения между правительствами стран-членов Организации тюркских государств о международных комбинированных грузоперевозках.

Перечисленные документы предназначены для утверждения после обсуждений.

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