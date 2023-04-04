Армения продолжает минировать освобожденные от оккупации территории Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения продолжает минировать освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, говорится в призыве к международной общественности в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой.

"Как известно, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 2005 года, ежегодно 4 апреля отмечается как Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Основная цель этого дня, проводимого в 2023 году в рамках кампании "Процесс разминирования не может ждать", — привлечь внимание к территориям, пострадавшим от минного загрязнения.

С сожалением следует отметить, что Армения в течение почти 30-летнего периода не только удерживала под оккупацией наши города и районы в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах Азербайджана, но и осуществляла массовое минирование этих территорий с целью причинения вреда жизни и здоровью людей.

В период после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года в результате многочисленных подрывов на минах, произошедших на освобожденных территориях Азербайджана, жертвами минного террора стали не только военнослужащие, но и мирные жители.

Армянская сторона не только уклоняется от предоставления Азербайджану точных карт минных полей, но и продолжает посредством диверсионных групп повторно минировать уже освобожденные от оккупации территории нашей страны.

Согласно данным Агентства Азербайджана по разминированию, за послевоенный период жертвами мин и других взрывчатых средств стали 289 граждан, из них 51 человек погиб, 238 получили ранения. Всего в результате подрывов на минах с 1991 года по настоящее время погибли или получили ранения 3 368 человек, 357 из которых - дети, 38 - женщины.

Существующая минная проблема, повлекшая многочисленные человеческие жертвы, тяжелые травмы и инвалидность, создает серьезные препятствия для мира и масштабных строительных и реконструкционных работ, проводимых на освобожденных территориях.

Для обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев, которые в результате политики этнических чисток и оккупации Армении на протяжении многих лет были вынуждены покинуть свои исконные земли, данные территории должны быть разминированы в первую очередь, там должна быть восстановлена полностью разрушенная инфраструктура.

Несмотря на неоднократные требования, Армения до сих пор не представила нашей стране точные карты заминированных территорий.

Армения, минируя наши освобожденные от оккупации территории, нарушает нормы и принципы международного гуманитарного права, в частности требования Женевских конвенций и протокола приложения I от 12 августа 1949 года О защите жертв войны, и, официально заявляя об этом, демонстрирует открытое неуважение к международной общественности.

Считаем, что все мировая общественность должна быть солидарна в борьбе с минным террором во имя защиты прав людей на жизнь, безопасное проживание и охрану здоровья.

В связи с этим в заявлениях и обращениях, которые мы адресуем международным и региональным организациям, осуществляющим деятельность в области прав человека, национальным правозащитным учреждениям различных стран, а также в нашем специальном отчете, предоставляем факты, связанные с минной проблемой на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и требуем принятия срочных мер в рамках мандатов данных организаций.

Вызывает сожаление то, что международное сообщество до сих пор не выразило озабоченности по поводу минной опасности, созданной Арменией против Азербайджана, и не проявило интереса к принятию в связи с этим эффективных мер.

Как Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана еще раз обращаюсь к мировой общественности с призывом продемонстрировать решительную позицию по устранению существующей проблемы и оказать поддержку процессу разминирования", - говорится в призыве омбудсмена Азербайджана.