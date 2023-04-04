Вооруженное нападение на Фазиля Мустафу является терактом - Захид Орудж (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вооруженное нападение на Фазиля Мустафу было именно террористическим актом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что нападение на гипермаркет в Баку 4 марта, перестрелка 9 марта и покушение на депутата 28 марта являются звеньями одной цепи.

"Каким бы ни было оружие террора - пистолет, автомат, бомба, - его основное намерение состоит в том, чтобы нанести удар по общественной безопасности с помощью страха, угроз, создания паники и, таким образом, воздействовать на государственную политику", - сказал Захид Орудж.

Отметим, что 28 марта 2023 года в 21:51 против депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Фазиля Газанфар оглу Мустафы был совершен теракт с применением огнестрельного оружия - автомата Калашникова возле его дома. Фазиль Мустафа получил пулевое ранение в правое надплечье и нижнюю треть правого бедра.