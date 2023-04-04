Состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Италии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 3 апреля в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Как сообщает во вторник Trend в МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону на консультациях возглавляет заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а с итальянской стороны-заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

В ходе консультаций были обсуждены перспективы многомерного стратегического партнерства и его укрепления, основанного на традиционной дружбе и взаимном доверии между двумя странами, возможности расширения связей в политической, торгово-экономической, энергетической сферах, области обороны и безопасности, а также транспортной, логистической, гуманитарной, культурной и образовательной сферах.

Заместитель министра Халаф Халафов подчеркнул, что особую роль в обеспечении нынешнего высокого уровня отношений двух стран в последние годы сыграло продолжение политического диалога на высоком уровне, визиты Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева в Италию, Президента Италии господина Серджо Маттареллы в Азербайджан.

Была отмечена важность совместной Декларации об укреплении многомерного стратегического партнерства, подписанной между двумя странами в 2020 году, а также подписанных документов о сотрудничестве в различных сферах, многочисленных визитов правительственных и парламентских делегаций и ряда совместно реализуемых стратегических проектов.

Заместитель министра Эдмондо Чириелли, с удовлетворением говоря о многомерном стратегическом партнерстве, существующем между нашими странами, отметил, что повышение наших отношений до нынешнего уровня стало возможным благодаря политической воле Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева.

Он отметил центральную роль Азербайджана в регионе, наличие широкого спектра экономических повесток дня между двумя странами, то, что на протяжении многих лет Азербайджан является важным поставщиком энергии для Италии, и что после начала работы Южного газового коридора и его составного Трансадриатического газопровода еще больше возросла роль Азербайджана в энергетической безопасности Италии.

Он подчеркнул, что в Азербайджане на протяжении многих лет успешно работают многочисленные итальянские компании, а также важность реализуемых двумя странами проектов в обеспечении сотрудничества и развития в регионе и за его пределами.

Заместитель министра Халафов в ходе встречи подробно проинформировал итальянскую сторону о новых реалиях, сложившихся в регионе в послевоенный период, об установлении прочного мира и стабильности, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, и отметил, что активное участие итальянских компаний в этих проектах является ярким примером нашей дружбы. Он также отметил необходимость подписания мирного договора между двумя странами для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, делимитации государственных границ и открытия коммуникаций, и подчеркнул, что неконструктивная позиция Армении и невыполнение взятых на себя обязательств создают угрозу установлению мира на Южном Кавказе.

Заместитель министра Чириелли сказал, что усилия Азербайджана по миростроительству в регионе достойны похвалы, подчеркнул важность обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе и отметил, что Италия, в частности, готова внести соответствующий вклад в этот процесс.

В ходе политических консультаций было выражено удовлетворение сотрудничеством между двумя странами в гуманитарной сфере, подчеркнута важная роль Фонда Гейдара Алиева. Было отмечено значение создания Итальяно-Азербайджанского университета в Баку, начала деятельности Культурного центра Азербайджана в Риме в диверсификации нашего партнерства.

В ходе консультаций, а также обсуждения других тем, представляющих взаимный интерес, стоящих в региональной и международной повестке, был проведен обмен мнениями по расширению сотрудничества в многосторонних форматах, подчеркнута важность стратегического диалога и проведения очередных заседаний межправительственной комиссии.