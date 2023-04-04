Президент Ильхам Алиев: TOGG – еще один наглядный пример развития научного и промышленного потенциала братской Турции под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - TOGG – еще один наглядный пример развития научного и промышленного потенциала братской Турции под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на твит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Спасибо, Дорогой Брат. Аминь! TOGG – еще один наглядный пример развития научного и промышленного потенциала братской Турции под Вашим руководством», - написал глава государства.