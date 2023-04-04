Джейхун Байрамов встретился с главой Бакинского офиса Совета Европы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 4 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с руководителем Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петром Зихом.

Как сообщили Trend во вторник в МИД, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, текущая ситуация в регионе.

В ходе встречи, ссылаясь на наличие обширной повестки сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, была подчеркнута важность принятых планов действий в развитии отношений, в том числе плана действий на 2022-2025 годы. Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении нормализации отношений с Арменией. Было отмечено, что невыполнение армянской стороной своих обязательств, неполный вывод ею своих вооруженных сил с территории Азербайджана, злоупотребление ею Лачинской дорогой для незаконных целей, являются препятствием для установления мира и безопасности в регионе.

Было подчеркнуто, что озвучиваемые армянской стороной обвинения в "гуманитарном кризисе", "блокаде", рассчитанные на то, чтобы бросить тень на акцию представителей гражданского общества Азербайджана, протестующих против незаконной деятельности Армении в связи с Лачинской дорогой, и тем самым ввести в заблуждение международное сообщество, не отражают действительность.

Глава бакинского офиса СЕ Петр Зих отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и СЕ успешно продолжается на основе взаимопонимания и доверия. Петр Зих подчеркнул значимость взаимных визитов и контактов в развитии этих связей

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.