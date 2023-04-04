Джейхун Байрамов встретился с новым представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:13)

БАКУ /Trend/ - 4 апреля 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новым представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Бик Лум.

Как сообщили Trend в МИД, поздравив Бик Лум с назначением, министр Джейхун Байрамов пожелал ей успехов в новой должности.

В ходе встречи министр проинформировал о бывшем армяно-азербайджанском конфликте и его последствиях, отметил, что в результате политики этнической чистки Армении более 1 миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Было отмечено сотрудничество Верховного комиссариата по делам беженцев с нашей страной в этот тяжелый период, совпавший с первыми годами независимости Азербайджана.

Глава МИД также рассказал об интенсивных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, отметив в этом контексте, что уже началось возвращение вынужденных переселенцев в села Агалы и Талыш. Министр Джейхун Байрамов также подчеркнул решимость нашей страны в вопросе реинтеграции армянских жителей, проживающиx в Карабахском регионе Азербайджана.

Было отмечено, что несмотря на мирные инициативы Азербайджана, Армения продолжает свои военно-политические провокации. Было подчеркнуто, что Армения, не создавшая в период оккупации возможности для миссий международных организаций, в последнее время пытается использовать международные организации в своих корыстных целях, что недопустимо.

Бик Лум выразила удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и представляемой ею структурой и отметила, что постарается сохранить эту позитивную динамику и приложит все усилия в этом направлении. Было отмечено, что за последние 30 лет для азербайджанских вынужденных переселенцев были реализованы многочисленные проекты, и представляемая ею структура готова оказать поддержку по обеспечению их возвращения в родные края.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.