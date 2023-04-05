Отношения Турции и Армении зависят от азербайджано-армянских отношений – Хулуси Акар (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Отношения Турции и Армении зависят от азербайджано-армянских отношений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на семинаре, посвященном армянским событиям.

Он отметил, что Армения 30 лет назад оккупировала азербайджанские земли.

"В результате оккупации, более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель. Данная проблема не решалась, несмотря на решения, принятые в рамках международного права, дипломатические, мирные шаги Азербайджана. Неспособность Минской группы ОБСЕ решить проблему, привела к усилению агрессии Армении. В результате чего Азербайджан в 2020 году освободил свои земли от оккупации. Армения должна принять протянутую ей руку мира и дружбы. Мы также поддерживаем шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Боль Азербайджана – это наша боль, радость – наша радость. Мы всегда будем рядом с Азербайджаном", - сказал Акар.