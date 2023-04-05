В Душанбе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 5 апреля во Дворце Нации в столице Таджикистана Душанбе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Таджикистана, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Таджикистана.
Президент Ильхам Алиев поприветствовал солдат.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены таджикской делегации были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – Президенту Эмомали Рахмону.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Таджикистана сделали совместное фото.