В Душанбе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 5 апреля во Дворце Нации в столице Таджикистана Душанбе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Таджикистана, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Таджикистана.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал солдат.

Президенты обошли строй почетного караула.

Члены таджикской делегации были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – Президенту Эмомали Рахмону.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Таджикистана сделали совместное фото.