Внесены изменения в график движения поездов бакинского метро (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:34 )

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в график движения поездов бакинского метро.

Как сообщили Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", в период действия особого карантинного режима на территории страны в Бакинском метрополитене была проведена очередная оптимизация графика движения поездов по "красной" и "зеленой" линиям (за исключением линии "Джафар Джаббарлы-Хатаи", где организовано челночное движение).

Отмечается, что были изучены и проанализированы результаты мониторингов за период применявшегося с 14 сентября 2022 года плотного графика движения поездов. Отметим, что мониторинг проводился по таким параметрам как плотность пассажиропотока, направления движения, время отправления поездов и другим параметрам. По итогам мониторинга, пассажиропоток в Бакинском метрополитене, за небольшим исключением, приближается к показателям 2019 года, когда было перевезено наибольшее количество пассажиров до начала пандемии. Начиная с осени 2022 года, в деятельности различных организаций, в частности учреждений образования, применяется традиционный стабильный режим обучения. Это повлияло на стабилизацию темпов пассажиропотока в метрополитене, которые часто менялись в период пандемии. Начиная с ноября 2023 года, показатели количества пассажиров и регулярной цикличности потока в феврале-марте полностью стабилизировались в зависимости от времени суток. По этой причине было решено внести соответствующие коррективы в график, включая часы пик утром и вечером.

В результате этого поезда, ранее выпускавшиеся на линии в качестве резервных для регулирования пассажиропотока по маршруту "Нариманов - Мемар Аджеми - Нефтчиляр - Мемар Аджеми", теперь курсируют по регулярному маршруту в установленное графиком время. В будние дни движение поездов на участке "Ази Асланов - 28 Мая" установлено с интервалом в 2 минуты, с установлением утреннего времени 07:00-10:00 и вечернего времени 17:00-20:00. Это наиболее оптимальный график движения и минимальные интервалы, которые можно применять регулярно, в соответствии с техническими характеристиками линий Бакинского метрополитена. Отметим, что в соответствии с темпами пассажиропотока в остальное время в будние дни движение поездов на указанном участке будет регулироваться в основном с интервалом в 2,5 минуты, и с большими интервалами в ранние утренние и ночные часы.

В связи с изменениями, внесенными в график, было изменено и расписание движения в будние дни в направлении станции "Бакмил", соответствующая информация размещена на официальном сайте Бакинского метрополитена (http://metro.gov.az/az/page/muddealar/depo-qatarlarinin-hereket-cedveli).