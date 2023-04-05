Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее

БАКУ /Trend/ - Отношения между нашими странами имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал 5 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи один на один с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в Душанбе.

"Во-первых, благодарю за приглашение. Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан.

Как Вы отметили, отношения между нашими странами имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее. Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международных площадках, в рамках международных структур, и, конечно, в двустороннем формате. Есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, в сфере промышленной кооперации, в транспортной сфере. Конечно, мы это подробно обсудим. Также члены делегаций активно будут между собой проводить дискуссии. Уверен, что результаты визита будут успешными. Мы определим дальнейшую программу наших совместных действий", - сказал глава государства.