Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Молдовы в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - На основании ходатайства управления международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой Молдовы было принято решение об экстрадиции гражданина Турции Кивджи Абдулкадыра в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, поскольку по уголовному делу, расследуемому в Главном оперативно-следственном управлении Государственного таможенного комитета Азербайджана, были выявлены обоснованные подозрения в организации незаконного оборота наркотических средств в крупном размере, ввезенных в нашу страну контрабандой, группой лиц, с которыми Кивджи Абдулкадыр заранее вступил в сговор.

Абдулкадыр был привлечен в качестве обвиянемого по статьям 200-1.2.2 (незаконный оборот лекарственных средств группой лиц по предварительному сговору и/или организованной группой), 200-1.2.3 (незаконный оборот лекарственных средств в крупном размере) и 206.3.2 (контрабанда) УК АР, и был объявлен в международный розыск.

Обвиняемый был задержан на территории Молдовы и 5 апреля доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.