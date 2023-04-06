Агентство Варданяна втягивает международные банки в подготовку боевиков в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Созданное Рубеном Варданяном Агентство развития под названием "Мы - Наши Горы" осуществляет в зоне временного размещения РМК в Азербайджане незаконную "гуманитарную" акцию. В настоящее время под эгидой этой структуры идет сбор денег на проведение так называемого юношеского чемпионата "Давид-Бек". Данный чемпионат не имеет никакого отношения к спорту, а под видом спортивных мероприятий скрывается военная подготовка карабахской молодежи к боевым действиям.

В сборе средств на подготовку боевиков, организованном варданяновским агентством, участвует и ряд авторитетных международных банков.

Полная текстовая версия расследования доступна по ссылке.