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Образцам природного наследия в Карабахе нанесен чудовищный урон - Мухтар Бабаев

Политика Материалы 7 апреля 2023 11:25 (UTC +04:00)
Образцам природного наследия в Карабахе нанесен чудовищный урон - Мухтар Бабаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Образцам природного наследия в Карабахе нанесен чудовищный урон.

Как сообщает в пятницу Trend,об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе выступления на церемонии открытия 9-го заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ, организованного Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, Международной организацией тюркской культуры (TЮРКСОЙ), Университетом ADA и Институтом развития и дипломатии Университета в Баку.

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