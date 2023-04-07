Призываем Иран воздержаться от шагов, наносящих ущерб двусторонним отношениям - Сахиба Гафарова (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:20)

БАКУ /Trend/ - Призываем Иран воздержаться от шагов, наносящих ущерб двусторонним отношениям.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Спикер отметила, что 5 апреля в иранском парламенте была организована предвзятая политическая акция против Азербайджана, было принято заявление, основанное на ложных и сфабрикованных обвинениях. К сожалению, Иран ни разу не выразивший протест Армении, которая 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией и зверски расхищала богатства Азербайджана, напротив, всячески поддерживавший ее, сегодня обеспокоен открытием посольства Азербайджана в Израиле.

Гафарова сказала, что все должны знать, что Азербайджан является независимым государством, и то, как он строит отношения с другими странами, является его внутренним делом.

"Никто не имеет права вмешиваться в суверенные права Азербайджана. Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые парламентом Ирана против нашей страны. Призываем парламент Ирана прекратить подобные провокации против нашей страны и воздержаться от действий, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям, - сказала она.

Гафарова добавила, что в некоторых странах определенные силы никак не могут смириться с освобождением азербайджанских земель от вражеской оккупации, восстановлением исторической справедливости.

"Они клевещут на нашу страну, пытаются разжечь конфликт в регионе, сорвать усилия по установлению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном", - отметила она.