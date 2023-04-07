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Азербайджан придает особое значение усилиям Казахстана в развитии освобожденных территорий – Замин Алиев

Политика Материалы 7 апреля 2023 14:36 (UTC +04:00)
Азербайджан придает особое значение усилиям Казахстана в развитии освобожденных территорий – Замин Алиев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает особое значение усилиям Казахстана в реализации проектов по восстановлению и развитию освобожденных территорий.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель начальника отдела Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной-Центральной Азии МИД Азербайджана Замин Алиев в ходе круглого стола, посвященного второму заседанию Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"После окончания Второй Карабахской войны появились новые реалии, и усилия Казахстана в поддержке восстановления и развития Карабаха, включая строительство Центра развития детского творчества в городе Физули, крайне важны для Азербайджана. На основе взаимного доверия и связей двусторонние отношения Азербайджана и Казахстана продолжают динамично развиваться. Азербайджано-казахстанский экспертный совет очень важен для укрепления сотрудничества и реализации совместных мер, направленных на увеличение и диверсификацию товарооборота между странами", - сказал он.

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