Фазиль Мустафа вновь перенес операцию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа вновь перенес операцию.

Как сообщает Trend, об этом Ф.Мустафа написал на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, дорогие соотечественники. Вчера после трехчасовой операции, мне наложили швы на раны. Хвала Всевышнему, все идет к лучшему. Да будет доволен Всевышний нашими врачами и медицинским персоналом. Я хотел бы поблагодарить всех наших людей, за их внимание к мне, за беспокойство о состоянии моего здоровья, за их молитвы. Процесс лечения и реабилитации продолжается, надеюсь, в ближайшее время мы продолжим борьбу с того места, где остановились. Да благословит Всевышний нашу нацию и государство!", - отметил он в публикации.

Отметим, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы возле его дома был совершен террористический акт с применением автоматического оружия.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.

В связи покушением на жизнь депутата задержаны шесть человек.