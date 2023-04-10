Продлен срок финансирования соцзащиты инвалидов войны и членов семей шехидов из средств обязательного личного страхования - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 29 сентября 2022 года № 3493 "О финансировании за счет средств государственного обязательного личного страхования мероприятий, связанных с социальной защитой и социальным обеспечением лиц с установленной инвалидностью в связи с войной, и семей шехидов".

Как сообщает в понедельник Trend, в соответствии с изменениями Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана будет осуществлять финансирование мероприятий, связанных с социальной защитой и социальным обеспечением лиц, с установленной инвалидностью в связи с войной, и семей шехидов, из средств государственного обязательного личного страхования, сформированного дополнительно в 2022 и 2023 годах.

Напомним, что ранее Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана предусматривалось финансирование мероприятий, связанных с данной категорией граждан, за счет средств государственного обязательного личного страхования, сформированного в 2022 году.