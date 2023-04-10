Информация об отзыве Полада Бюльбюльоглу не соответствует действительности - посольство (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в России прокомментировало распространившуюся на ряде сайтов информацию под заголовком "Полад Бюльбюльоглу отзывается с поста посла".

Как сообщили Trend в понедельник в посольстве, эта информация, опубликованная на одном из местных сайтов, не соответствует действительности.

"В связи с информацией под заголовком "Полад Бюльбюльоглу отзывается с поста посла" заявляем, что статья, представленная как "эксклюзив", преследующая целью привлечь больше читателей и состоящая из набора слов, не имеет под собой никаких оснований", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что, как известно, вопрос назначения послов страны находится в компетенции главы государства, а что касается утверждений в информации о якобы "финансовых нарушениях", которые "обусловливают" отзыв посла, то это лишь свидетельствует о "богатом" и больном воображении источника, на который ссылается сайт: "Так, последняя из финансовых проверок, проведенных в посольстве, начиная с 2006 года, соответствующими органами несколько раз, была проведена в 2019 году, и она не выявила серьезных недостатков", - отмечается в сообщении посольства, которое также порекомендовало сотрудникам сайта, распространяющего ложную информацию, тщательно изучать вопрос перед публикацией любого материала, чтобы не превратиться в "адрес распространения лжи".