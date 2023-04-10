Президент Ильхам Алиев: Мы всегда чувствовали доброе отношение народа Казахстана к нашей стране

БАКУ /Trend/ - Мы всегда чувствовали доброе отношение всего народа Казахстана к нашей стране.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в узком составе в Астане с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«То, что мы встречаемся так часто в рамках официальных визитов говорит и о характере наших отношений, и о том, что есть необходимость постоянно быть в контакте. Потому что у нас встречи проходят регулярно на разных международных площадках, но двусторонний формат - наиболее эффективный», - отметил глава государства.