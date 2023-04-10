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Азербайджан считает важным продолжение консультаций с Ираном - Айхан Гаджизаде

Политика Материалы 10 апреля 2023 19:14 (UTC +04:00)
Азербайджан считает важным продолжение консультаций с Ираном - Айхан Гаджизаде

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БАКУ /Trend/ - В ходе последних телефонных переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана был проведен подробный обмен мнениями по ситуации, сложившейся между двумя странами.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о комментарии 10 апреля пресс-секретаря министерства иностранных дел Ирана Насира Кенани.

Он отметил, что азербайджанская сторона позитивно оценивает эти переговоры и считает важным продолжение консультаций.

"Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений со всеми соседними странами, в том числе с Ираном. Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета государств является неизменным приоритетом внешней политики Азербайджанской Республики. Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению национальных интересов и национальной безопасности страны", - подчеркнул представитель МИД.

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