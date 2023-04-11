Президенты Азербайджана и Казахстана побывали в Международном финансовом центре "Астана" (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 10 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев побывали в Международном финансовом центре "Астана".

Как сообщает Trend, руководитель центра Ренат Бектуров проинформировал глав государств о потенциале Финансового центра для привлечения инвестиций и поддержки региональных инициатив, в том числе о пробуждении интереса у международных инвесторов к азербайджанским проектам и возможностях структуризации инвестиций.

Было отмечено, что Международный финансовый центр "Астана" начал работу в 2018 году. Его основными задачами являются содействие в привлечении инвестиций в экономику Казахстана, развитие финансовой отрасли страны, включая фондовый рынок, а также интеграция с международными рынками капитала.

На конец марта 2023 года объем привлеченных инвестиций посредством МФЦА составил 8,1 млрд долларов США. В юрисдикции МФЦА зарегистрировано более 1 800 компаний из 73 стран мира. Налоговый режим МФЦА признан соответствующим глобальным стандартам налоговой прозрачности Организации экономического сотрудничества и развития.

При центре действуют биржа Astana International Exchange (AIX), которая стала эффективной платформой по привлечению портфельных инвестиций, Центр "зеленых" финансов, проводящий активную работу по реализации стратегии регионального лидерства в области зеленого и устойчивого финансирования, "Тех Хаб", отвечающий за содействие развитию стартап-экосистемы, венчурного рынка, электронной коммерции, корпоративных инноваций и новых технологических направлений в Казахстане (GovTech, SatelliteTech, 4ПР и др.). На данный момент в юрисдикции Финансового центра зарегистрировались около 300 технологических, ИКТ и финтех компаний мира, в том числе крупнейшие мировые компании Amazon Data Services Kazakhstan, Minebest, Bitfury, OneWeb, Binance и др.

Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул значение надежной и эффективной инвестиционной среды для свободной деятельности инвесторов. Отметив проведение обсуждений, связанных со Средним коридором, глава государства констатировал, что данный коридор имеет важное значение не только с точки зрения расширения транзитных возможностей, но и для развития бизнеса в различных сферах. Президент Азербайджана подчеркнул значение визитов делегаций для создания совместного производства с Казахстаном и реализации инвестиционных проектов. "Во многом мы идем параллельным курсом, а по Среднему коридору практически мы уже полностью соединяем все инфраструктуры", - сказал Президент Ильхам Алиев и пригласил представителей деловых кругов Казахстана посетить нашу страну.

В заключение Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге центра.