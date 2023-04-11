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В результате провокации Армении есть погибшие и раненые среди личного состава ВС Азербайджана - минобороны

Политика Материалы 11 апреля 2023 17:32 (UTC +04:00)
В результате провокации Армении есть погибшие и раненые среди личного состава ВС Азербайджана - минобороны

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БАКУ/Trend/ - В результате провокации Армении есть погибшие и раненые среди личного состава ВС Азербайджана, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии в Лачинском направлении.

В результате провокации Армении есть погибшие и раненые среди личного состава ВС Азербайджана.

В настоящее время подразделениями азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.

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