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Армянская сторона понесла значительные потери - минобороны Азербайджана

Политика Материалы 11 апреля 2023 18:06 (UTC +04:00)
Армянская сторона понесла значительные потери - минобороны Азербайджана

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БАКУ/Trend/ - Армянская сторона понесла значительные потери, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Напряженность, возникшая в результате провокации, совершенной 11 апреля подразделениями вооруженных сил Армении в Лачинском направлении, сохраняется.

В результате необходимых мер, предпринятых нашими подразделениями, дислоцированными в указанном направлении, противник понес значительные потери.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сказали в ведомстве.

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