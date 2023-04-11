Армянская сторона понесла значительные потери - минобороны Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Армянская сторона понесла значительные потери, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Напряженность, возникшая в результате провокации, совершенной 11 апреля подразделениями вооруженных сил Армении в Лачинском направлении, сохраняется.

В результате необходимых мер, предпринятых нашими подразделениями, дислоцированными в указанном направлении, противник понес значительные потери.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сказали в ведомстве.