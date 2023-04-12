Вчерашняя армянская провокация была запланированной – глава МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Исходя из предварительных заключений, можно сказать, что вчерашняя провокация, совершенная Арменией в направлении Лачина, была запланированной.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

"Армения должна избегать таких безответственных и опасных шагов. Потому что последствия могут быть очень серьезными, как это было вчера.

Присутствие командира армянского корпуса специального назначения и его заместителя на месте провокации свидетельствует о том, что провокационные шаги были предприняты по их приказу. Это не может быть предпринято каким-либо обычным военнослужащим", - сказал он.

Байрамов сказал, что это еще раз доказывает, что за этой провокацией стоял продуманный план.

"На территориях, где произошел обстрел, проводятся восстановительные работы. Совершение такой провокации именно в непосредственной близости от этих территорий, можно рассматривать как шаг к предотвращению возвращения наших вынужденных переселенцев на эти территории",– добавил он.

Напомним, что 11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. При предотвращении провокации армянской стороны погибли военнослужащие азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу. В связи с очередной провокацией армянской стороны, возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и незамедлительно проведены необходимые следственные действия.