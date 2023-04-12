Мы окажем поддержку Азербайджану в процессе разминирования – председатель ОБСЕ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы окажем поддержку Азербайджану в процессе разминирования.

Об этом сказал, отвечая на вопрос Trend министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи на совместной пресс-конференции в среду с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Минная угроза была одной из тем, которую мы подробно обсуждали на сегодняшних наших встречах. ОБСЕ поделится с Азербайджаном опытом и окажет поддержку в этом направлении. Мы должны разработать необходимые проекты, чтобы оказать Азербайджану поддержку в связи с разминированием, предупреждением минной опасности. Мы будем формировать в будущем подобные инициативы в связи с этим", - сказал Османи.

Отметим, что в постконфликтный период в Азербайджане было разминировано более 75 тысяч гектаров освобожденных территорий. Было обнаружено и обезврежено более 85 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.