Похоронен шехид Видади Залов (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Похоронен шехид Залов Видади Низами оглу, погибший при предотвращении вооруженной провокации Армении.

Как сообщает в среду Trend, он был похоронен в Аллее шехидов поселка Сарай Абшеронского района.

На похоронах, наряду с родными и близкими шехида, присутствовали военнослужащие, представители общественности.

Отметим, что 11 апреля примерно в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу. В связи с вышеуказанными событиями, произошедшими во время очередной провокации армянской стороны, было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведены неотложные необходимые следственные действия.