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Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу

Политика Материалы 12 апреля 2023 14:49 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 12 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военных при предотвращении провокации Армении 11 апреля.

Он подчеркнул постоянную поддержку Турцией Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, текущую ситуацию в регионе.

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