Азербайджан призывал армянскую сторону вернуться за стол переговоров – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывал армянскую сторону вернуться за стол переговоров.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Министр отметил, что с декабря в результате деструктивного подхода Армении очные встречи не проводились.

"В последние месяцы международные посредники предпринимают достаточно интенсивные и последовательные шаги, чтобы предостеречь Армению от этого пути и вернуть ее за стол переговоров. Позиция Азербайджана известна, мы всегда были открыты для переговоров, и с нашей стороны были сделаны призывы к возвращению Армении за стол переговоров", - сказал он.

Отметим, что сегодня состоялись встречи один на один и в расширенном составе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.