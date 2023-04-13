Заявление Франции в связи с провокацией Армении не отражает действительности - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана ответил на заявление Франции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

"Заявление министерства Европы и иностранных дел Франции от 12 апреля в поддержку Армении в связи с провокацией армянской стороны, совершенной 11 апреля против позиций азербайджанской армии, расположенных в Лачинском районе, не отражает действительности.

Франция, которая являлась посредником в азербайджано-армянском конфликте почти 25 лет, не дала оценки агрессии и оккупационной политике Армении, не стремится к урегулированию конфликта, ведет клеветническую кампанию против нашей страны, а после того, как Азербайджан положил конец оккупации и самостоятельно урегулировал конфликт, Франция в очередной раз продемонстрировала этим заявлением свою несправедливую позицию.

Тот факт, что французская сторона не призывает Армению в соответствии с трехсторонним заявлением и результатами встречи в Праге, участником которой также являлся Президент Франции, уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, не требует от Армении вывода ее вооруженных сил с азербайджанских территорий, а также то, что французская сторона заявила о важности уважения в одностороннем порядке лишь территориальной целостности Армении, является примером ее предвзятого отношения к нашей стране. Призываем французскую сторону воздерживаться от подобных заявлений, подталкивающих Армению к очередным провокациям, оказывающих поддержку реваншистским силам", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.