В ракетно-артиллерийских войсках азербайджанской армии проведены учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, с подразделениями ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии были проведены тактические учения с боевой стрельбой, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Согласно плану подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и выполнили задачи по развертыванию, занятию огневых позиций и приведению техники в состояние боевой готовности.

В учениях, проведенных в соответствии с условиями реального боя, подразделения выполнили показательные боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня «Смерч» и самоходных гаубиц «Дана».

Поставленные в ходе учений задачи по уничтожению точным огнем целей условного противника были успешно выполнены.

Основное внимание при проведении учений было уделено совершенствованию навыков принятия командным составом оперативных решений, знаний и умений военнослужащих, а также развитию навыков планирования деятельности и взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых операций", - говорится в сообщении ведомства.