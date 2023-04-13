Армения должна предоставить точные карты мин - МИД Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:43)

БАКУ /Trend/ - Армения должна предоставить точные карты мин.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Вдали от бывшей линии соприкосновения, в Лачинском районе, где некоторое время назад были обнаружены мины армянского производства 2021 года, в результате очередного разрыва мины пострадал мирный житель Азербайджана. С 2020 года число жертв мин в Азербайджане составляет 290 человек. Армения должна предоставить точные карты мин", - говорится в публикации МИД Азербайджана.

Напомним, что 12 апреля в селе Сус Лачинского района на противопехотной мине подорвался 1 человек. Пострадавший Рамиль Азизов, 2001 года рождения, получил ранение ноги.