Омбудсмен Азербайджана обратилась в МККК в связи с посещением азербайджанских военнослужащих (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана обратилась в МККК в связи с посещением азербайджанских военнослужащих.

Об этом Trend сообщили в четверг в Аппарате омбудсмена.

Напомним, что ранее в армянских СМИ распространились фото- и видеоматериалы, связанные с пытками и бесчеловечным обращением с военнослужащим ВС Азербайджана.

Омбудсмен Азербайджана, обращаясь к соответствующим международным организациям по факту бесчеловечного обращения с нашим военнослужащим, призвала их отреагировать на данный факт и призвать Армению к соблюдению требований международного права. В то же время от представительства Международного комитета Красного Креста в Армении было потребовано незамедлительно навестить наших военнослужащих и предоставить информацию об их состоянии.

Отметим, что несколько дней назад распространилась информация о том, что двое военнослужащих азербайджанской армии пропали без вести на границе с Арменией. Армянская сторона подтвердила их задержание.