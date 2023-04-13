Госкомиссия Азербайджана осудила бесчеловечное отношение в Армении к азербайджанскому военнослужащему (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, расценивая применение в Армении пыток в отношении солдата Гусейна Ахундова как факт грубого нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, решительно осуждает эту жестокость армянской стороны и требует обращения с пленным в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении госкомиссии.

Напомним, что ранее из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики пропали без вести двое азербайджанских военнослужащих. Армянские СМИ распространили в социальных сетях кадры с одним из азербайджанских солдат, Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, 2003 года рождения, на которых демонстрируется жестокое отношение к нему.

Госкомиссия отмечает, что направлены официальные обращения в соответствующие международные организации с призывом принять неотложные меры для скорейшего освобождения азербайджанских солдат.