Видеокадры с насилием в отношении азербайджанского солдата вызывают ужас - посол Великобритании (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Видеокадры с насилием в отношении азербайджанского солдата вызывают ужас.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"По нормам международного гуманитарного права такое обращение является недопустимым. Для достижения устойчивого мира в регионе такие случаи должны быть осуждены", - говорится в публикации.

Напомним, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, ранее пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. А вчера в армянских СМИ появились видеокадры и фото пыток в Армении в отношении Ахундова Гусейна Ахлиман оглу.

Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту пыток в Армении в отношении военнослужащего ВС Азербайджана. Омбудсмен Азербайджана обратилась в связи с этим в международные организации, а также потребовала от МККК посещения находящихся в плену азербайджанских военнослужащих.