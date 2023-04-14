Азербайджанские депутаты примут участие в мероприятиях в Турции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 17 апреля председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и депутат Рамиль Гасан совершат визит в Анкару.

Об этом сообщили Trend в пятницу в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Они примут участие в ряде мероприятий, организуемых Турецко-азербайджанским Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) по случаю 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летия создания Турецкой Республики.

В рамках мероприятий будут организованы выставка и конференция, посвященные великому лидеру. На мероприятиях будет представлена информация о жизни и общественно-политической деятельности видного политического и государственного деятеля Гейдара Алиева, его роли в истории азербайджанской государственности и исключительных заслугах перед тюркским миром.

Также запланировано выступление Хиджран Гусейновой на посвященной великому лидеру Гейдару Алиеву конференции, которая пройдет в Конгресс-центре "Шуша" в Анкаре.

Визит завершится 21 апреля.