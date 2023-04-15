Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с сожжением азербайджанского флага в Ереване (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:33)

БАКУ /Trend/ - Всего через день после того, как распространились кадры пыток азербайджанского военнослужащего в Армении, в этой стране был совершен очередной акт ненависти к Азербайджану.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване, которая транслировалась в прямом эфире, сотрудник Общественного телевидения Армении, известный в этой стране дизайнер, участвовавший в организации данного чемпионата, демонстративно сжег флаг Азербайджана.

Несмотря на то, что в законодательстве Армении неуважение к государственным символам иностранной страны считается преступлением, полиция в тот же день освободила этого человека, совершившего преступление на глазах международной общественности. Самое ужасное то, что сожжение азербайджанского флага на сцене сопровождалось аплодисментами зрителей, а освобожденный полицией человек был встречен как герой многочисленной толпой, в том числе членами парламента этой страны.

Все это является показателем поддерживаемой государством и систематически проводимой в Армении политики этнической ненависти по отношению к Азербайджану и азербайджанофобии. Те, кто организует такие акты общественной ненависти в Армении, стремятся еще больше углубить разлад между народами и, создавая атмосферу страха, помешать возвращению азербайджанцев туда.

Недостаточная реакция международного сообщества на преступления против человечности и военные преступления, совершенные Арменией, создает условия для усиления в этой стране расово-дискриминационной политики и тенденций ксенофобии в обществе. Поэтому мы призываем международное сообщество дать адекватную оценку преступлениям Армении против человечности, таким как этническая чистка, расовая дискриминация.

Община резко осуждает преступление против флага Азербайджана и требует от правительства Армении немедленно прекратить политику и практику, прививающие ненависть и дискриминацию к азербайджанцам, передать лиц, совершивших преступления против азербайджанцев, правосудию и немедленно прекратить их прославление.

Все это еще раз подчеркивает необходимость соглашений, содержащих соответствующие механизмы верификации, правовой гарантии и безопасности для нашего возвращения в Армению", - говорится в заявлении.