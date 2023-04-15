Сожжение азербайджанского флага показывает, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования - совместное заявление

БАКУ /Trend/ - Сожжение азербайджанского флага показывает, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального Олимпийского комитета.

"Мы призываем международное сообщество, международные спортивные организации резко осудить этот варварский поступок. А также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении. Считаем, что произошедшее свидетельствует о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов", - говорится в заявлении.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.