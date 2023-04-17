Боксерские организации в Германии требуют введения санкций против Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Действующий в Германии Всемирный комитет бокса имени Гейдара Алиева и Боксерская лига диаспоры решительно осудили сожжение азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

В заявлении, адресованном международным организациям от имени Комитета и Лиги, этот инцидент был расценен как очередной акт, который является воплощением ненависти в Армении на этнической почве к Азербайджану, произошедший через день после пыток в отношении азербайджанского солдата.

Было отмечено, что недопустимое поведение против азербайджанского флага было продемонстрировано на престижных соревнованиях, на которых присутствовал и премьер-министр Армении, и эта атмосфера ненависти сделала невозможным участие азербайджанских атлетов в соревнованиях с точки зрения безопасности.

Наши соотечественники призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении, соответствующие институты - дать правовую оценку обоим инцидентам, а также призвали международную спортивную общественность возвысить голос протеста и решительно осудить акт агрессии на открытии турнира в Ереване.