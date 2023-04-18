Мы требуем справедливости в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией - Айхан Гаджизаде (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы требуем справедливости в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Сегодня мы с болью в сердце поминаем всех жертв военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией, и требуем справедливости для них", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня исполняется 30 лет со дня бойни в селе Башлыбель, учиненной в апреле 1993 года во время оккупации Арменией Кяльбаджарского района Азербайджана.