Президент Ильхам Алиев: Дополнения в бюджет составят как минимум 3 миллиарда манатов

БАКУ /Trend/ - В целом, считаю, что дополнения в бюджет составят как минимум 3 миллиарда манатов. Их основная часть будет использована в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

«На втором месте будут наши военные расходы, потому что и в этом тоже есть большая необходимость. Все следят за процессами, происходящими в мире. В мире возрастают угрозы, возрастает опасность. Конечно, разбив голову врагу во Второй Карабахской войне, мы одержали грандиозную победу. Но в Армении вновь поднимают голову реваншистские силы, мы должны быть готовы к любой ситуации и создать такую армию, которая будет образцовой и одной из самых сильных в мировом масштабе. И сегодня Азербайджанская армия сильна », - подчеркнул глава государства.