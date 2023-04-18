Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования (ФОТО)

Политика Материалы 18 апреля 2023 19:39 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Казахстан.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны, в рамках визита генерал-полковник З.Гасанов посетил Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

После ознакомления с университетом министр обороны встретился с начальником университета генерал-майором Лутом Альчекеновым.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области военного образования и по другим темам.

В заключение было сделано фото на память.

Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования (ФОТО)
Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования (ФОТО)
Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования (ФОТО)
Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования (ФОТО)
Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования (ФОТО)
Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости