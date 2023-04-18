Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Казахстан.
Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны, в рамках визита генерал-полковник З.Гасанов посетил Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.
После ознакомления с университетом министр обороны встретился с начальником университета генерал-майором Лутом Альчекеновым.
На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области военного образования и по другим темам.
В заключение было сделано фото на память.