Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Казахстан.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны, в рамках визита генерал-полковник З.Гасанов посетил Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

После ознакомления с университетом министр обороны встретился с начальником университета генерал-майором Лутом Альчекеновым.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области военного образования и по другим темам.

В заключение было сделано фото на память.